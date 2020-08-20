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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:17 م
الأطفال
الأطفال
إسلام جمال
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ذكر موقع "نيتشر" العلمى، أن وفاة الأطفال من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منخفض تمامًا بالمقارنة بكبار السن والشباب.

ويحذر العلماء من أن الأطفال ليسوا محصنين من الإصابة بالفيروس.

وتشير الدلائل إلى أن فيروس كورونا يفترس اعتلال الصحة الحالي وهو الأكثر خطورة على كبار السن بالمقارنة، حيث تشكل الأنفلونزا تهديدًا كبيرًا للأطفال.

ويقول أكاديميون في جامعة " كامبريدج" إن معدل الوفيات لمن هم دون 14 عامًا يبلغ حوالي 0.00068٪ - أي ما يعادل 7 وفيات لكل مليون حالة.

ووجد باحثون مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي في يونيو أن الأطفال غالبًا ما يهربون من المرض دون أي أعراض.

ويعتقد بعض الأكاديميين أن الشباب يتمتعون بحماية أفضل من Covid-19 لأنهم معتادون على الإصابة بفيروسات كورونا الأخرى الأقل ضررًا.

ويقول خبراء آخرون إن أجسامهم قد تكون أسرع في الاستجابة أو أن أجسامهم قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع العدوى الفيروسية لأنهم أصغر سنًا.

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