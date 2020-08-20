طرح إعلان حكاية «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا» (فيديو)

طرحت قناة «dmc» الإعلان الدعائي لحكاية «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا» الذي تخوض بطولتها الفنانة حنان مطاوع.ومن المقرر بدء عرض أولى حلقات المسلسل خلال الأيام المقبلة على شاشة «دي أم سي» الفضائية، حيث أوشك صناع المسلسل على الانتهاء بشكل كامل من تصوير المسلسل.حكاية «أمل حياتي» بطولة الفنانين حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.وتجسد حنان مطاوع خلال المسلسل شخصية فتاة تعيش في حي الجمالية، تعمل في حرفة شاقة لتحسين دخل أسرتها، حتى تصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.