«أجمل ذكرياتي».. هبة مجدي تغني على المسرح في طفولتها (صورة)

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة لها من طفولتها وهي تغني على المسرح.وقالت، في تعليقها على الصورة: "وقفتي علي المسرح وتشجيع أبويا وأمي ليا من الطفولة هي أجمل ذكريات في عمري، ومؤثرة في حياتي وطموحي وعمري ما هنسى التعب اللي تعبوه عشاني، لإني بجني رصيده حاليًا.. الحمد لله".