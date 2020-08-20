ماكرون يدعم الحل السياسي في ليبيا ويطالب بمعاقبة منتهكي حظر السلاح

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، دعم بلاده جهود الحل السياسي في ليبيا، مطالبا في الوقت ذاته بمعاقبة منتهكي حظر السلاح على ليبيا، وذلك في إشارة إلى تركيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفرنسي، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال زيارة الأخيرة لباريس.وشدد ماكرون، في كلمته خلال المؤتمر على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، مشيرا إلى أنه بحث مع ميركل جهود خفض التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط.وأكد الرئيس الفرنسي، على تضامنهم مع اليونان وقبرص من أجل ضمان الاستقرار في شرقي المتوسط.