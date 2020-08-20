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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين العرب» ينظم مراسم عزاء لـ عبد العظيم المغربي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 08:16 م
المحامين العرب
المحامين العرب
محمد جعفر
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نظّمت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، مساء الخميس، مراسم عزاء للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب، رئيس الهيئة الشعبية العربية للدفاع عن قضايا الأمة، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.

كان من بين الحضور عمر الحمد، سفير ليبيا السابق، وعبد الرقيب منصور، ممثل عن سفارة اليمن وسيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين وسيد شعبان وعبد الجواد أحمد وأدهم عشماوي وعدد من أعضاء اتحاد المحامين العرب.

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