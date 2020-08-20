«المحامين العرب» ينظم مراسم عزاء لـ عبد العظيم المغربي

نظّمت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، مساء الخميس، مراسم عزاء للراحل عبد العظيم المغربي، الأمين العام المساعد لدولة المقر باتحاد المحامين العرب، رئيس الهيئة الشعبية العربية للدفاع عن قضايا الأمة، وذلك بمقر الاتحاد بالقاهرة.كان من بين الحضور عمر الحمد، سفير ليبيا السابق، وعبد الرقيب منصور، ممثل عن سفارة اليمن وسيد عبد الغني، عضو مجلس نقابة المحامين وسيد شعبان وعبد الجواد أحمد وأدهم عشماوي وعدد من أعضاء اتحاد المحامين العرب.