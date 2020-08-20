مخرج «خيط حرير»: عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني عقب انتهاء تصويره

استأنف أبطال وصناع المسلسل الدرامي "خيط حرير" تصوير مشاهد العمل الذي تخوض بطولته النجمة مي عزالدين، بعد فترة من التوقف استمرت لأكثر من 5 أشهر.وقال مخرج العمل إبراهيم فخر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه انتهى خلال الفترة الحالية من تصوير ما يقرب من نصف المسلسل داخل الديكور الرئيسي للعمل بمنطقة شبرامنت، بالإضافة إلى عدد من المشاهد الخارجية في مناطق متفرقة بين القاهرة والجيزة.وأضاف أن المسلسل الذي يتضمن نحو 35 حلقة من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني عقب الانتهاء من تصويره مباشرة.مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عزالدين كل من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، نسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.