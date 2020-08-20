رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

يهدئ الأعصاب ويقوي المناعة.. 5 فوائد لأوراق القرطوم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:05 م
أوراق القرطوم
أوراق القرطوم
غادة موسى
طباعة
كان لأوراق القرطوم مكانة خاصة في العلاجات الشعبية، حيث تم استخدامها لتحسين مستويات الطاقة، وإدارة الآلام المزمنة، والتغلب على إدمان المواد الأفيونية، وتحسين حالات الصحة العقلية مثل القلق.

يعود أول استخدام موثق للقرطوم إلى أوائل القرن العشرين، لكنه لم يجد مكانه في العصر الحديث حتى بداية القرن الحادي والعشرين.

اليوم، يستخدمه الغالبية لإدارة الألم وكبديل لمواد ترفيهية خطيرة أخرى مثل الأفيون، وهو متوفر في شكل أوراق ومسحوق وكبسولات ومستخلصات.

فوائد أوراق القرطوم:
تعزيز الطاقة السريع
تاريخيا، كان الناس إما يمضغون الأوراق نيئة أو يجففونها قبل أن تتحول إلى مسحوق، قد يستخدمه البعض لتخمير الشاي الساخن، والذى يسمح بزيادة مستويات الطاقة لديهم والقدرة على التحمل البدني، وبالتالي يمكنهم التعامل مع الأيام الشاقة.

قد يساعد في إدارة الألم بشكل طبيعي
إدارة الألم هي السبب الرئيسي لاكتساب القرطوم الكثير من الشعبية في مثل هذا الإطار الزمني القصير، خاصة في الغرب.
تتضح فعالية القرطوم كأداة شاملة لإدارة الألم وفقا لموقع WebMD، ووفقًا للتقييم الدوائي والسريري للقرطوم، فإن القلويد ميتراجينين له خصائص قوية مضادة للالتهابات والتي من شأنها أن تفسر لماذا قد تساعد في جميع أنواع الآلام المزمنة.

تقوية جهاز المناعة
أوراق القرطوم تحمل قلويدات، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقوية جهاز المناعة، ومن المفترض أن يحمل Mitraphylline، وهو قلويد آخر يحمل خصائص مضادة لسرطان الدم.

القلق وتقلب المزاج
يقوم القرطوم بالعديد من التأثيرات الإيجابية، فهو يتفاعل على مستوى الدماغ ويهدئ الأعصاب.

مفيد في إدارة الإدمان
يستخدمه الكثير من الناس كبديل للمواد الخطرة مثل المواد الأفيونية، حيث وجدوا أن القرطوم يساعدهم على الانتقال بسهولة إلى حياة خالية من المخدرات، وقد يساعد أيضًا في علاج أعراض الانسحاب المزعجة في كثير من الأحيان والتي تصاحب الفطام عن أي دواء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

تفاصيل مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات جديدة لمتضرري السيول بالسودان

الصور

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات جديدة لمتضرري السيول بالسودان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

إنفوجراف

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

نجم الساعة

حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

أشرف عبدالشافي يشارك في «حلمك مش بعيد» بساقية الصاوي.. الأحد

محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوى بمعرض «إيف»

جبهة الإنقاذ: ألاعيب رئيس اتحاد الكتاب لن تصبنا بالملل