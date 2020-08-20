يهدئ الأعصاب ويقوي المناعة.. 5 فوائد لأوراق القرطوم

كان لأوراق القرطوم مكانة خاصة في العلاجات الشعبية، حيث تم استخدامها لتحسين مستويات الطاقة، وإدارة الآلام المزمنة، والتغلب على إدمان المواد الأفيونية، وتحسين حالات الصحة العقلية مثل القلق.يعود أول استخدام موثق للقرطوم إلى أوائل القرن العشرين، لكنه لم يجد مكانه في العصر الحديث حتى بداية القرن الحادي والعشرين.اليوم، يستخدمه الغالبية لإدارة الألم وكبديل لمواد ترفيهية خطيرة أخرى مثل الأفيون، وهو متوفر في شكل أوراق ومسحوق وكبسولات ومستخلصات.فوائد أوراق القرطوم:تعزيز الطاقة السريعتاريخيا، كان الناس إما يمضغون الأوراق نيئة أو يجففونها قبل أن تتحول إلى مسحوق، قد يستخدمه البعض لتخمير الشاي الساخن، والذى يسمح بزيادة مستويات الطاقة لديهم والقدرة على التحمل البدني، وبالتالي يمكنهم التعامل مع الأيام الشاقة.قد يساعد في إدارة الألم بشكل طبيعيإدارة الألم هي السبب الرئيسي لاكتساب القرطوم الكثير من الشعبية في مثل هذا الإطار الزمني القصير، خاصة في الغرب.تتضح فعالية القرطوم كأداة شاملة لإدارة الألم وفقا لموقع WebMD، ووفقًا للتقييم الدوائي والسريري للقرطوم، فإن القلويد ميتراجينين له خصائص قوية مضادة للالتهابات والتي من شأنها أن تفسر لماذا قد تساعد في جميع أنواع الآلام المزمنة.تقوية جهاز المناعةأوراق القرطوم تحمل قلويدات، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتقوية جهاز المناعة، ومن المفترض أن يحمل Mitraphylline، وهو قلويد آخر يحمل خصائص مضادة لسرطان الدم.القلق وتقلب المزاجيقوم القرطوم بالعديد من التأثيرات الإيجابية، فهو يتفاعل على مستوى الدماغ ويهدئ الأعصاب.مفيد في إدارة الإدمانيستخدمه الكثير من الناس كبديل للمواد الخطرة مثل المواد الأفيونية، حيث وجدوا أن القرطوم يساعدهم على الانتقال بسهولة إلى حياة خالية من المخدرات، وقد يساعد أيضًا في علاج أعراض الانسحاب المزعجة في كثير من الأحيان والتي تصاحب الفطام عن أي دواء.