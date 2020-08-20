رئيس الوزراء السوداني يتسلم رسالة من نظيره الإثيوبي

تسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم، رسالة من نظيره الإثيوبي آبي أحمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا أخرى.جاء ذلك خلال استقبال عمر قمرالدين، وزير الخارجية السوداني المكلف اليوم بمكتبه بالخرطوم، السفير الإثيوبي لدى السودان يبيتال ايمرو، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقالت الوكالة إن السفير الإثيوبي نقل رسالة من رئيس الوزراء آبي أحمد، إلى رئيس الوزراء السوداني وذلك في إطار ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وكان السودان أكد تمسكه بالتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ورفضه أي أجراء أحادي الجانب من قبل أديس أبابا فيما يتعلق بسد النهضة.