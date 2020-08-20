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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوجدانوف والحريري يبحثان الوضع الراهن في لبنان عقب انفجار بيروت

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:38 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، الخميس، خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل سعد الحريري، الوضع الراهن في الشرق الأوسط في أعقاب انفجار بيروت.

ذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: أن الجانبين بحثا خلال المحادثة عددا من القضايا المطروحة على الأجندة الروسية-اللبنانية، والتي تشمل مراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، والذي تأذّم كثيرًا منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت المدمر.

وأعرب الحريري عن امتنانه العميق للمساعدة السريعة التي قدمتها روسيا في سبيل التصدي لعواقب هذه الكارثة الكبيرة، التي ضربت العاصمة اللبنانية في الـ4 من أغسطس الجاري، بحسب البيان.

من ناحيته، أكد بوجدانوف للحريري موقف روسيا الثابت والمؤيد للشعب اللبناني، مُشددًا على دعم بلاده لسيادة ووحدة واستقلال لبنان.

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