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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس دفعت لزيادة ومضاعفة المعاشات عدة مرات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:48 م
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
كريمة أبو زيد - السيد السعدنى
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أشاد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، التي أدت إلى زيادة المعاشات وتضاعفها في عهده، ما انعكس على كبار السن وأصحاب المعاشات في الوطن بكل خير.

وقال إسماعيل، في بيان الخميس، إن الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نجحت في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في إحداث طفرة في المعاشات خلال الفترة الماضية؛ بهدف تحسين معيشة الأسر المستفيدة خاصة من أصحاب الدخل المنخفض مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات.

ولفت الى أنه في حين كانت المعاشات نحو 86.5 مليار جنيه عام 2013- 2014 فإنها وصلت في عام 2019- 2020 إلى 236 مليار جنيه لقرابة 10 ملايين مواطن، كما ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 450 جنيهًا إلى 900 جنيه، قائلًا إنها جهود مباشرة من الدولة، للنهوض بدخل أصحاب المعاشات ومراعاة ظروف المعيشة.

وشدد النائب البرلماني على أنه مثلما حدثت زيادة كبيرة ومضاعفة في المعاشات، حدثت زيادة مماثلة في الأجور، فالسيسي كان ولا يزال يضع على عاتقه النهوض بالمواطن المصري.

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