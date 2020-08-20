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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الأسقفية يقرر عودة الصلوات الجماعية أيام الجمعة والأحد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:10 م
الدكتور منير حنا
الدكتور منير حنا
ماريان رسمى_جرجس صفوت
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أعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارا من الجمعة ٢٨ أغسطس.

وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية في بيان له اليوم: «أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية صباحًا بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية بالمساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية».

وشدد رئيس الأساقفة في رسالته للكنائس الأسقفية في مصر: «نجدد تذكيرنا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة».

وفي نهاية رسالته صلى رئيس الأساقفة لجموع المصريين قائلًا: «نرفع صلواتنا ونتضرع لله أن يبعد هذا الوباء عن بلادنا الحبيبة مصر وعن العالم أجمع مؤكدًا على ضرورة تخصيص صلوات للمرضى والمصابين في كافة الكنائس التابعة له».

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

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