بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات جديدة لمتضرري السيول بالسودان





وتم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائى والطبى للأشقاء بدولة السودان.





حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية؛ للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.

وأعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر، والوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد كما وجه التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لكافة الدول التى تمر بأزمات. حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية؛ للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى.

أرسلت مصر شحنة مساعدات طبية لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامُن مصر مع الشعب السودانى الشقيق.