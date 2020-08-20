ياسر جلال يحصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان همسة للآداب

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، الخميس، تكريم الفنان ياسر جلال وجائزة أفضل ممثل عن دوره بمسلسل الفتوة ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، وذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.وقال فتحي الحصري، رئيس الحفل إن التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، ولجنة التحكيم؛ ليَحصد الجائزة عن لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، لافتًا إلى أن الفنان ياسر جلال نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء، وذلك بعد إعلان الإدارة عن أسماء المكرمين.ويحمل المهرجان في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي، وسيقام المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر.