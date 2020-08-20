سيرين عبد النور تكشف تفاصيل شخصيتها في «دانتيل» قبل عرضه

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، تفاصيل مسلسلها الجديد "دانتيل"، والمؤجل من السباق الرمضاني الماضي.وقالت سيرين عبدالنور، خلال مقابلة لها من كواليس التصوير مع برنامج " MBC Trending"، والمذاع عبر فضائية MBC 4، إنها في بداية الأمر كانت متخوفة من قصة المسلسل خاصة أنها تدور حول قصة حب، وأننا الآن في عام 2020، ورد فعل الناس قد يختلف حول قصص الحب والتي يشاهدونها في كل مكان.وأضافت أنها بعد طرح فيديو كليب أغنية "ليلة"، والذي طرحته مؤخرًا أيقنت أن الناس تحب مثل هذه القصص.وكشفت سيرين أنها تقدم شخصية "ميرنا"، وتعيش قصة حب مع شاب نشأت منذ طفولتها معه وكانت علاقتهما في البداية علاقة صداقة قوية تحولت لقصة حب، ثم تحدث ظروف ينفصلان فيها لمدة 10 سنوات، وبعدها يعودان لبعضهما مرة أخرى وينفصلان مرة أخرى.وأكدت أن القصة ستحظى على إعجاب الناس وسيكون فيها العديد من المفاجآت، والعمل من المقرر عرضه يوم 23 أغسطس على منصة شاهد.المسلسل يجمع النجمة سيرين عبدالنور، بالنجم محمود نصر وسلوم حداد، وسارة أبي كنعان، وزينة مكي، ونهلة داوود، ونيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.