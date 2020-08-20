خالد الجندي يحسم الجدل حول التهنئة بالعام الهجري الجديد

حسم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجدل المثار حول التهنئة بالعام الهجرى الجديد، قائلا: "ده مش بس حلال، ده احنا نهنئ بعض بالسنة الهجرية ونكون فرحانين، بهذه المناسبة التي نتعلم منها الكثير من الدروس والعبر".وقال "الجندي"، خلال تقديمه حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "عندما نهنئ بعضنا بحلول عام هجري جديد، فنحن لا نفعل نسك عبادة"، متابعًا: "أي نافلة يقوم أحد بها دون إلزام غيره فلا إثم عليه".وأعلنت دار الإفتاء انتهاء شهر ذي الحجة 1442 هـ مساء أمس الأربعاء، واليوم الخميس أول محرم في العام الهجري الجديد 1442/2020 من الناحية الفلكية.