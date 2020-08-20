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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 أشهر خيانة.. حبس سيدة ضبطها زوجها مع عشيقها داخل مسكنه بإمبابة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:39 م
حبس سيدة
حبس سيدة
ندى حمدي
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أمرت نيابة إمبابة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبط زوجها لها في أحضان عشيقها الذي قفز من الطابق السابع محاولا الهرب ليصاب بعدة إصابات وتم نقله للمستشفى.

وقرر الزوج في أقواله أمام النيابة أنه عاد لمنزله بشكل مفاجئ في غير موعده فسمع أصواتا داخل الشقة ما دفعه لكسر الباب، ففوجئ بزوجته في أحضان رجل وقفز من شباك الحمام فور رؤيته الزوج، وحاولت الزوجة ارتداء ملابسها فاستعان الزوج بالجيران الذين تمكنوا من ضبط العشيق الذي سقط من الطابق السابع على تندة ثم على الأرض مصابا.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة الزنا عقب اعترافها بعلاقتها مع العشيق المصاب منذ ٧ أشهر، حيث كان يتردد عليها عقب خروج زوجها للعمل.

كان قد تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بسقوط شاب من علو بمنطقة إمبابة، وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التى قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن بائعا في نصبة شاي عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته بملابس خفيفة تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

وأبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

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