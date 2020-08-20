مسئول إقليمى: قراصنة صوماليون يخطفون سفينة ترفع علم بنما

أبلغ مسئول إقليمي «رويترز» اليوم الخميس، بأن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة ترفع علم بنما، في أول عملية اختطاف ناجحة لسفينة منذ عام 2017.وقال موسى صلاح، حاكم منطقة جاردافو في منطقة بلاد بنط الشمالية شبه المستقلة، إن السفينة كانت في طريقها من الإمارات إلى ميناء مقديشو عندما واجهتها مشكلات ميكانيكية فيما يبدو.وأضاف أن السفينة تعرضت لهجوم من 6 قراصنة ليل أمس الأربعاء، وقال إنه لم يتضح بعد عدد أفراد طاقمها وجنسياتهم إلا أن المفاوضات جارية لإطلاق سراحهم.وقال المكتب البحري الدولي إن القراصنة في ذروة قوتهم عام 2011 شنوا 237 هجوما على سفن تمر قبالة السواحل الصومالية، واحتجزوا المئات رهائن، إلا أن وتيرة الهجمات خفت فيما بعد بشكل حاد، وخاصة مع لجوء شركات الشحن إلى أنظمة أمنية أفضل، بما في ذلك تعيين نقاط للمراقبة والإبحار في مناطق بعيدة عن السواحل الصومالية واستئجار شركات أمنية خاصة.كما ساعدت السفن الحربية الدولية التي تعمل كجزء من التحالف في تقليل عدد الهجمات.