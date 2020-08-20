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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تصلح عطلًًا استمر 6 ساعات في GMAIL

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:23 م
جوجل
جوجل
وكالات
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قامت "جوجل" اليوم الخميس، بإصلاح العطل الذي أثر على خدماتها عبر الإنترنت (بما في ذلك جيميل ودرايف) لما يقرب من 6 ساعات، ما أدى إلى العديد من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت "جوجل" في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "من المفترض أن تكون مشكلة جيميل قد حلت. نحن نعتذر عن أي إزعاج".

وتلك المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بعد الساعة 05،00 بتوقيت جرينتش بفترة وجيزة، أثرت على عشرات الخدمات الأكثر استخداما بما فيها إرسال رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات على خدمة "جيميل" وتسجيل مؤتمرات عبر الفيديو وإنشاء ملفات على خدمة "درايف".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت تقارير بهذه المشكلات، الخميس، من كل أنحاء العالم بما في ذلك أوروبا وجنوب شرق آسيا واليابان وفقا لموقع "داون ديتكتور".

وكتب واحد من المستخدمين البالغ عددهم 1.8 مليار لخدمة البريد الأكثر استخداما في العالم والتي أطلقت في العام 2004 "هل هناك أي شخص آخر لديه مشكلات في أستراليا؟".

وغرّد آخر من فرنسا "تعطل جيميل، حياتي متوقفة".

وردت "جوجل" على كل هذه التغريدات الخميس بـ"الاعتذار عن الإزعاج" والإشارة إلى صفحات دعم المستخدمين.

وأشارت "جوجل" إلى أنه سيتم نشر "تقرير كامل قريبا" بشأن هذا العطل.

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