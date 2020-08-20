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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«ليجو» تطلق قطعًا بطريقة برايل مخصصة للأطفال ضعاف البصر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:17 م
شركة ليجو
شركة ليجو
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أعلنت شركة "ليجو" الدنماركية للألعاب، الخميس، أنها ستطلق في 7 دول قطعًا مخصصة للأطفال ضعاف البصر بالاعتماد على طريقة برايل.

وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن أحرفًا وأرقامًا ورموزًا بطريقة برايل موجودة على هذه القطع لكنها تبقى "متوافقة تمامًا مع نظام ليغو"، وهي من الألوان نفسها للقطع التقليدية لكي يكون استخدامها متاحًا للمبصرين أيضًا.

ويتمثل هدف المجموعة في تشجيع الأطفال ضعاف البصر على الإفادة من وسائل جديدة لتعلّم القراءة والكتابة، وستكون (البرازيل، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) الدول السبع الأولى التي ستطرح فيها هذه القطع، على أن تصبح متوافرة في مطلع 2021 بـ 11 لغة وفي 20 دولة.

وكانت نسبة 25 % من أرباح المجموعة عام 2019، خصصت لمؤسسة "ليغو" التي تعمل خصوصًا لمساعدة الأطفال ذوي الصعوبات.

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