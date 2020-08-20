السلاموني: تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد الوطني

قال الدكتور محمود السلاموني، رئيس بيت العائلة المصرية بهولندا، إن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب المصري، ويساهمون في كافة مجالات الحياة المصرية وفي مقدمتها المجال الاقتصادي.وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن المصريين بالخارج يرتبطون ارتباطا وثيقا بمصر، مشيرا إلى أن هذا الارتباط يظهر في أوضح صوره في وقت الأزمات الكبرى، وأن أزمة كورونا من بين تلك الأزمات التي ضربت العالم ومنه مصرنا الحبيبة.وأكد السلاموني أنهم يقومون بضخ كل الأموال التي يوفرونها إلى داخل مصر للمساعدة في المشروعات العملاقة التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي اتخذ السياسات الحكيمة في الخروج بالاقتصاد المصري من النفق المظلم.وأرجع رئيس بيت العائلة المصرية بهولندا زيادة مساهمة تحويلات المصريين بالخارج لسببين: الأول نفقات الأسر المصرية التي تركها عائلها داخل مصر، ورغبة أبناء مصر في الخارج لمساعدة الدولة المصرية في ظل حكم الرئيس السيسي.وكانت أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنحو 3.3 مليار دولار بنسبة 18.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018-2019.