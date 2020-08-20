حقيقة توقيع «روتانا» عقدًا مع بهاء سلطان

تناول بعض وكالات الأنباء، خبرا، يفيد توقيع المطرب بهاء سلطان، عقدًا مع شركة روتانا، على الرغم من القضايا المثارة حوله ضد المنتج نصر محروس."الدستور" تواصل مع سعيد الإمام، مدير مكتب شركة روتانا بالقاهرة، والذي نفى بدوره تلك الأخبار، مؤكدًا أن الشركة لم توقع مع بهاء سلطان أي عقد بأي شكل من الأشكال.وأضاف أنه لا يوجد أي مشروع بين الطرفين، فالشركة لم تتحدث مع بهاء أو توقع معه أي عمل بشكل أو بآخر.جدير بالذكر أن بهاء سلطان، من المفترض أن يقدم ألبوما مع نصر محروس، لكنه ماطل في هذا الأمر، وتوقف عن هذا المشروع بعدما سجل عددا من أغنياته، لكنه أوقف التسجيل لعدم رغبته في استكمال عقده مع شركة نصر محروس.