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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضيف الله: الهيئة الوطنية أدارت انتخابات الشيوخ بآليات جديدة رغم «كورونا»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:19 م
سعيد ضيف الله
سعيد ضيف الله
إسلام نصير
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ثمن سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار الفترة الماضية في الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ، بدءا من إعلان موعد الانتخابات وحتى إعلان نتائج الجولة الأولى في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن كافة المشاركون في تنظيم سير العملية الانتخابية كانوا جميعًا على قدر المسئولية من أجل توفير المناخ الجيد لمشاركة المصريين في الانتخابات.

ولفت ضيف الله، في بيان له، إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجُدد ملقى على عاتقهم مهمة النظر والتمعن والتدقيق في صياغة مشروعات القوانين وإبداء الآراء التخصصية النابعة من الخبرة والكفاءة في المجالات المختلفة، وذلك لضمان صياغة تشريعات قوية قادرة على التماشي مع مقتضيات الدولة المصرية الحديثة، منوها أن مجلس الشيوخ دوره محوري في مرحلة إعداد القوانين وصياغتها ولحين إقرارها وسيكون آراؤه مبنية على الخبرة وحسن التدقيق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مهمته الفترة القادمة ستنصب حول بحث مشكلات دائرته والعمل على توصيلها للمسئولين، ووضع آليات وحلول جادة للمشكلات التي تعرقل أهالي دائرته بالإسكندرية.

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