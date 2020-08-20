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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على مستشار ترامب الأسبق لاتهامه باختلاس أموال من المتبرعين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:14 م
ستيفن بانون
ستيفن بانون
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، القبض على ستيفن بانون، المستشار السياسي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصلته بمخطط لجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت.

وتم توجيه الاتهام إلى بانون و3 أفراد آخرين هم، برايان كولفيج وأندرو بادولاتو وتيموثي شيا "لدورهم في الاحتيال على مئات الآلاف من المتبرعين فيما يتعلق بحملة تمويل جماعي عبر الإنترنت تُعرف باسم (نبني الجدار)"، وجمعت الحملة أكثر من 25 مليون دولار، حسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك.

وتم القبض على جميع المتهمين صباح اليوم الخميس.

وقالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس في بيان: "كما أشارت المزاعم، احتال المتهمون على مئات الآلاف من المتبرعين، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات، بذريعة أن كل هذه الأموال سيتم إنفاقها على البناء".

وتم اتهام المتهمين الأربعة بالتآمر للاحتيال عبر الإنترنت والتآمر لغسل أموال، وتبلغ العقوبة القصوى لكل من التهمتين السجن 20 عاما.

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