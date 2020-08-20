قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام بيع «إف 35»

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات قدمت طلبات مشروعة للحصول على طائرات "إف-35"، وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام مضي الولايات المتحدة في بيعها هذه المقاتلات.وقال قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية إن طلبات الإمارات مشروعة ويجب أن تحصل على المقاتلات، مضيفا أن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة.