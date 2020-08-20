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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قرقاش: الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام بيع «إف 35»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:52 م
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وكالات
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، إن دولة الإمارات قدمت طلبات مشروعة للحصول على طائرات "إف-35"، وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل أي عقبة أمام مضي الولايات المتحدة في بيعها هذه المقاتلات.

وقال قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية إن طلبات الإمارات مشروعة ويجب أن تحصل على المقاتلات، مضيفا أن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة.

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