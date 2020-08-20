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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية العراقية تطالب بوقف تصرفات تركيا العدائية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:49 م
وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
محمد عمر
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أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن المحاولات العدائية الاستفزازية التي تقوم بها تركيا ستقوض أمن واستقرار دول الجوار، مطالبة بوقف مثل هذه الأفعال.

وقالت الخارجية العراقية في بيان اليوم إن الحل السياسي والتنسيق الدبلوماسي سبيلان ممكنان لخفض التصعيد التركي الخطر أحادي الجانب على الحدود بين البلدين، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لحكومة العراق على المستويات كافة.

وأضافت: "شراكة بلادنا مع الولايات المتحدة استراتيجية ونؤكد على الابتعاد عن سياسة المحاور".

وشددت الخارجية العراقية على أهمية المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة في ضوء أولويات العراق الوطنية ودستورية وسيادة مؤسساته، مشيرة إلى أن المصالح الشاملة بين العراق والولايات المتحدة تستدعي توفير بيئة آمنة وتعزيز الجهود المشتركة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

ويجري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارة إلى واشنطن رفقة وفد وزاري رفيع المستوى ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا المشتركة.

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