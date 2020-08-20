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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ جهاز هضمي يحذر المتعافين من كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 06:45 م
محمد حسن منيسي
محمد حسن منيسي
هدير شعراوي
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حذر الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، المتعافين من فيروس كورونا قائلًا: "إن تعافي شخص من فيروس كورونا لا يعني عدم إصابته بالفيروس مرة أخرى"، فهناك فرق بين الانتكاسة والمناعة التي يكتسبها المتعافي والتي قد لا تمتد أكثر من 35 يوما، معقبًا: "في ناس بتتهاون في الإجراءات وتقول أنا أخدت الفيروس خلاص".

وأضاف منيسي، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى الوصول لعلاج فعال نهائي أو مصل للوقاية من فيروس كورونا، لا مجال لمنع انتشار كورونا، سوى الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الاحترازية رغم انتهاء الجائحة أو شبة انحصارها في مصر.

وأشاد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب قصر العيني، بدور الدولة الفعال والمحسوب بدقة للسيطرة على جائحة كورونا، وتم التعامل معها باحترافية متناهية.

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