محافظة مطروح تتحمل مصروفات المشاركين فى معرض «تراثنا»

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، على تحمل المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة المصروفات للمشاركين في معرض تراثنا دون تحملهم أي أعباء مالية تيسيرا عليهم، وذلك تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح.وناشدت المحافظة الشباب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية الراغبين في الاشتراك بالمعرض بسرعة التواصل مع مكتب نائب محافظ مطروح في موعد أقصاه 23 أغسطس الجاري لاستكمال إجراءات الاشتراك.جاء ذلك تشجيعًا من المحافظة للشباب من أصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، للاشتراك بأكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية "معرض تراثنا" الذي ينظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أكتوبر القادم بأرض المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة، وتقديم كافة الدعم لهم ومساعدتهم في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم والتيسير عليهم.