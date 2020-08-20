مؤلف «بالقوة» ينفى بدء تصويره

نفى المؤلف محمد أبوالسعد ما تردد حول انطلاق تصوير مسلسل "بالقوة" الذي تخوض بطولته الفنانة شيماء سيف، وتوقف للتجهيز له قبل رمضان الماضي.وأضاف "أبوالسعد" في تصريح لـ"الدستور" أن فريق عمل "بالقوة" لم يستأنف تحضيره، مشيرًا إلى أنه انتهى من كتابة 14 حلقة فقط من العمل، ومن المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما تداول عن تغيير اسمه وبدء تصويره لا أساس له من الصحة.وأوضح "أبوالسعد" أنه كان من المقرر أن يكون العمل مكونًا من 45 حلقة وكل 15 حلقة منفصلة عن الأخرى، ولكن قرر صناع المسلسل أن يكون كل قصة مستقلة عن الأخرى وتتضمن 30 حلقة، ونفى علاقة مسلسل "بالقوة" بمسلسل "في بيتنا ريبوت" مؤكدًا أن كل اسم له قصة مختلفة عن الأخرى.يذكر أن الفنانة شيماء سيف غابت عن موسم رمضان الماضى، وكان آخر أعمالها مشاركتها في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الزوجة الـ18" مع الفنان حسن الرداد.