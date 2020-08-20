رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مؤلف «بالقوة» ينفى بدء تصويره

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:49 م
محمد أبو السعد
محمد أبو السعد
منار إبراهيم
طباعة
نفى المؤلف محمد أبوالسعد ما تردد حول انطلاق تصوير مسلسل "بالقوة" الذي تخوض بطولته الفنانة شيماء سيف، وتوقف للتجهيز له قبل رمضان الماضي.

وأضاف "أبوالسعد" في تصريح لـ"الدستور" أن فريق عمل "بالقوة" لم يستأنف تحضيره، مشيرًا إلى أنه انتهى من كتابة 14 حلقة فقط من العمل، ومن المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما تداول عن تغيير اسمه وبدء تصويره لا أساس له من الصحة.

وأوضح "أبوالسعد" أنه كان من المقرر أن يكون العمل مكونًا من 45 حلقة وكل 15 حلقة منفصلة عن الأخرى، ولكن قرر صناع المسلسل أن يكون كل قصة مستقلة عن الأخرى وتتضمن 30 حلقة، ونفى علاقة مسلسل "بالقوة" بمسلسل "في بيتنا ريبوت" مؤكدًا أن كل اسم له قصة مختلفة عن الأخرى.

يذكر أن الفنانة شيماء سيف غابت عن موسم رمضان الماضى، وكان آخر أعمالها مشاركتها في موسم رمضان 2019 بمسلسل "الزوجة الـ18" مع الفنان حسن الرداد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

تروج للمثلية الجنسية.. طلب بحجب قنوات beIn فى مصر

إجراء جديد من «التعليم» بخصوص الطالبة سلمى الحاصلة على 35 درجة فى التظلمات

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

الصور

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

روسيا: بدء تصدير لقاح ضد فيروس كورونا فى نوفمبر

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

أهم 15 تاريخا للاكتشافات وصناعة الغاز في مصر خلال 60 عاما (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوى بمعرض «إيف»

جبهة الإنقاذ: ألاعيب رئيس اتحاد الكتاب لن تصبنا بالملل

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»