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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطل لترويج 575 جرام حشيش بالنزهة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:50 م
محاكمة عاطل
محاكمة عاطل
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قررت نيابة النزهة، إحالة عاطل مسجل للمحاكمة أمام الجنايات، لترويج مخدر الحشيش على عملائه بدائرة قسم شرطة النزهة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط المتهم، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 575 جرامًا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف أمام اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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