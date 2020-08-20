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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض «ستاشر» بمهرجان سان سيباستيان السينمائي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:00 م
ستاشر
ستاشر
محمد مجدي
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أعلنت إدارة مهرجان "سان سيباستيان" السينمائي الدولي بنسخته الـ68، عن مشاركة الفيلم المصرى "ستاشر" للمخرج سامح علاء ضمن المسابقة الرسمية، ليتم عرضه في سبتمبر المقبل ضمن أفلام مسابقة الأفلام القصيرة.

الفيلم تم تصويره في يومين فقط، مدته 15 دقيقة وفقًا لقواعد الأفلام القصيرة في العالم، وتدور أحداثه داخل مدينة القاهرة وتحديدًا بحي السكاكيني، وتم اختيار أبطاله عن طريق وكالة خاصة بالوجوه الجديدة.

يأتي ذلك بعدما أعلن صناع العمل عن عرضه في مهرجان "كان" السينمائي الدولي بنسخته الـ72، ليكون العمل الأول لمصر في مسابقة الأفلام القصيرة.

الفيلم بطولة سيفالدين حميدة، نورهان محمد، من إخراج سامح علاء وبجانبه مساعدا إخراج عمر الحلواني وعبدالرحمن شفيق.

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