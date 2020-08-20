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محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على أب متهم باغتصاب طفلته في الشرقية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:39 م
حبس
حبس
سارة الوردانى
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ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على الأب المتهم بالاعتداء جنسيًا على طفلته، وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من "ن" 40 سنة ربة منزل، تتهم فيه زوجها، بالتعدى جنسيًا على طفلتهما كرها عنها.

وتمكنت قوة من قسم ثان العاشر من رمضان من ضبط المتهم، وتحرر المحضر رقم 4985 جنح قسم ثان العاشر من رمضان لسنة 2020.

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