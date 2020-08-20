مفاجآت فى قضية الطفلة أمنية: «50 ألفًا للتنازل.. ووالدتها وضعت منذ أيام»

كشفت مصادر داخل أسرة الطفلة "أمنية" التى تعالج بجامعة طنطا، جراء تعذيبها على يد أسرة كانت تعمل لديها كخادمة بمنطقة الجيزة، أن الطفلة حالتها الآن صعبة، وتم لف كامل جسدها بشاش، مشيرة إلى أن الجروح الموجودة بجسدها "متقيحة" أي مر عليها فترة من الزمن.وأشارت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور" إلى أن والدة الطفلة اتفقت مع سيدة تقوم بتشغيل الخادمات، وتم توصيل الطفلة إلى أسرة تعمل فى الجيزة، ومكثت هناك حوالى ٥ شهور، ولم تشاهدها والدتها خلال هذه الفترة.وأضافت المصادر أن والدتها إلى الآن لم تقم بزيارتها، لأنها وضعت طفلا منذ عدة أيام من زوجها الجديد.وتابعت المصادر أن والد الطفلة، عامل، لم يكن يعرف أن نجلته قامت بالعمل خادمة، موضحة أن الأسرة التى كانت تعمل لديها عرضت ٥٠ ألف جنيه على والدها للتصالح.من جانبه، أكد الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، أن المديرية ستقوم بتدبير كافة طلبات أمنية من مأكل ومشرب وعلاج خارجى، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مديرية التضامن بكفرالشيخ لتلبية احتياجات الأسرة.تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم أول شرطة كفرالشيخ، من «إبراهيم.ف.ع»، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه «كمال الدين.م.خ»، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيب ابنته «أمنية»، 9 سنوات.وبسؤال والد الطفلة، قال إنه فوجئ بالمتهم يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديد، وترك له طفلته وغادر سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.وتم نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، بينما تمكنت زوجته مغربية الجنسية من الهرب، وبمواجهته بأقوال والد الطفلة له، أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، لسؤاله في الواقعة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.