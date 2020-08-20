مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية





تلاقت أقدار الزوار وأصحاب المقامات، فحج السائلون أملًا في بعض الأمنيات التي لا يملك صاحب المقام إجابتها، كلهم أمام الله سواء، إلا أن التبارك بهم بات من شعائر التقرب والتودد إلى الله، "الدستور" زار بعض مقامات آل البيت في القاهرة، بحثا عن أمنيات المترددين عليها في رأس السنة الهجرية.

"على أبوابكم بابا فبابا..اناديكم وانتظر الجوابا"، أنشودة تسمع حفيفها في أرجاء المكان، الذي توسطته قبة خضراء مزخرفة بالذهب، تفوح منها رائحة المسك والعنبر، التفت حولها الأحلام والأمنيات، تشابكت فيها نظرات التوسل مع الدموع التي تنهمر تضرعا، مشهد طالما استقر في الأذهان عند الحديث عن أضرحة آل البيت.تلاقت أقدار الزوار وأصحاب المقامات، فحج السائلون أملًا في بعض الأمنيات التي لا يملك صاحب المقام إجابتها، كلهم أمام الله سواء، إلا أن التبارك بهم بات من شعائر التقرب والتودد إلى الله، "الدستور" زار بعض مقامات آل البيت في القاهرة، بحثا عن أمنيات المترددين عليها في رأس السنة الهجرية.

سعدية صابر

* من "نفيسة العلم " لـ "سعدية" توارث أزمة المرقد الآخير

عرفت بنفيسة العلم فكانت دائمة التطلع في كافة المجالات، توفيت السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب في مصر، رغب زوجها أن يدفنها بالمدينة المنورة؛ أدرك ليلًا بنية إلى الوالي عبدالله بن السري بن الحكم، فجمعوا له أموالا طائلة؛ ليتراجع عن رغبته، لكنه أبى.



ألحق الأمر ألمًا في صدورهم فشعروا بأن بركات الله عليهم تسلب، فباتوا ليلتهم يتضرعون إلى الله يرجون منه أن يعدل الوالي عن قراره؛ ليأتيه الرسول ليلًا في المنام يخبره أن يدفن زوجته في مصر، وأن يرد عليهم أموالهم، سارت سعدية صابر، البالغة من العمر 60 عامًا، أحد سكان منطقة السيدة نفيسة، على نفس المنوال.



توجهت المرأة الستينية، في تمام الثانية عشرة ظهرًا إلى مسجد السيدة نفيسة، تتضرع إلى الله أن يرزقها الموت في المدينة المنورة، بوجه حمل الخوف والأسى، قالت خلال حوارها مع الدستور: "حلمت بالدفن في بلاد رسول الله وجئت إلى هنا أرجو السيدة نفيسة أن تدعو لي بالأمنية التي عشت لها".



"أخاف أن أموت هنا"، كل ما تخشاه سعدية أن تلقى ملك الموت في مصر، وألا يقبل الله دعواتها بأن ترقد وسط الصحابة والتابعين، معقبة: " على طول بكون هنا وبالذات في أول السنة الهجرية الدعوة النهاردة مستجابة بالذات لما تكون من مقام الست".

عرفت بنفيسة العلم فكانت دائمة التطلع في كافة المجالات، توفيت السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب في مصر، رغب زوجها أن يدفنها بالمدينة المنورة؛ أدرك ليلًا بنية إلى الوالي عبدالله بن السري بن الحكم، فجمعوا له أموالا طائلة؛ ليتراجع عن رغبته، لكنه أبى.ألحق الأمر ألمًا في صدورهم فشعروا بأن بركات الله عليهم تسلب، فباتوا ليلتهم يتضرعون إلى الله يرجون منه أن يعدل الوالي عن قراره؛ ليأتيه الرسول ليلًا في المنام يخبره أن يدفن زوجته في مصر، وأن يرد عليهم أموالهم، سارت سعدية صابر، البالغة من العمر 60 عامًا، أحد سكان منطقة السيدة نفيسة، على نفس المنوال.توجهت المرأة الستينية، في تمام الثانية عشرة ظهرًا إلى مسجد السيدة نفيسة، تتضرع إلى الله أن يرزقها الموت في المدينة المنورة، بوجه حمل الخوف والأسى، قالت خلال حوارها مع الدستور: "حلمت بالدفن في بلاد رسول الله وجئت إلى هنا أرجو السيدة نفيسة أن تدعو لي بالأمنية التي عشت لها"."أخاف أن أموت هنا"، كل ما تخشاه سعدية أن تلقى ملك الموت في مصر، وألا يقبل الله دعواتها بأن ترقد وسط الصحابة والتابعين، معقبة: " على طول بكون هنا وبالذات في أول السنة الهجرية الدعوة النهاردة مستجابة بالذات لما تكون من مقام الست".

وفاء محمود





* "أم العجائز" و"وفاء" من رحم الفقد ولدت الروابط



"أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة مخرجا ومن كل ضيق فرجا"، دعوات دلفت على لسان السيدة زينب حينما دعت إلى مصر، بعد أن ضمتها إلى كنفها حينما فقدت أبيها وأخيها في كربلاء وأسرت، في فترة الفتنة الكبيرة، وسمح لها أن تختار منفاها، فقادها قلبها إلى مصر.



دخلت أم العجائز مصر تجر قيود الذل، لكن المصريين لم يقبلوا بهذا الأمر فأحسنوا استقبالها، وأقيمت الأفراح لقدومها، ما جعلها تستقر ليهب لها والي مصر قصرا، حولته لمسجد تقام فيه الشعائر واكتفت بغرفة صغيرة تقيم فيها.



عانت وفاء محمود، البالغة من العمر 50 عامًا، من سكان حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، من الفقد حينما توفي والديها وهي في العاشرة، فلم تجد من يطيب جرحها ويرفق عليها، لجأت للأقارب والأهالي إلا أنها لم تجد ملجأها، فهرعت إلى الله في رحاب السيدة زينب، موضحه لـ "الدستور" أن والدتها توفت ولحق بها والدها فعانت من فقد الأمان المادي والنفسي والاجتماعي".



هربت وفاء إلى مسجد السيدة زينب وظلت تبكي يومًا كاملًا، حتى رزقها الله الأمان والاستقرار، وظلت متعلقه بمسجد السيدة زينب، منوهه " الذهاب في أيام البركات يجعل الدعاء يقبل سريعًا، فلم أتي إلى المسجد وأرجو شيء إلا ويقضيه الله لي".

"أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة مخرجا ومن كل ضيق فرجا"، دعوات دلفت على لسان السيدة زينب حينما دعت إلى مصر، بعد أن ضمتها إلى كنفها حينما فقدت أبيها وأخيها في كربلاء وأسرت، في فترة الفتنة الكبيرة، وسمح لها أن تختار منفاها، فقادها قلبها إلى مصر.دخلت أم العجائز مصر تجر قيود الذل، لكن المصريين لم يقبلوا بهذا الأمر فأحسنوا استقبالها، وأقيمت الأفراح لقدومها، ما جعلها تستقر ليهب لها والي مصر قصرا، حولته لمسجد تقام فيه الشعائر واكتفت بغرفة صغيرة تقيم فيها.عانت وفاء محمود، البالغة من العمر 50 عامًا، من سكان حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، من الفقد حينما توفي والديها وهي في العاشرة، فلم تجد من يطيب جرحها ويرفق عليها، لجأت للأقارب والأهالي إلا أنها لم تجد ملجأها، فهرعت إلى الله في رحاب السيدة زينب، موضحه لـ "الدستور" أن والدتها توفت ولحق بها والدها فعانت من فقد الأمان المادي والنفسي والاجتماعي".هربت وفاء إلى مسجد السيدة زينب وظلت تبكي يومًا كاملًا، حتى رزقها الله الأمان والاستقرار، وظلت متعلقه بمسجد السيدة زينب، منوهه " الذهاب في أيام البركات يجعل الدعاء يقبل سريعًا، فلم أتي إلى المسجد وأرجو شيء إلا ويقضيه الله لي".

الإفتاء