وزارة الشباب تبحث مع «CIT» مستقبل التحول الرقمى للرياضة المصرية

عقد ممثلو تكنولوجيا المعلومات بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، اجتماعًا مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT لاستعراض عدد من التطبيقات الرياضية المصرية المبتكرة الفائزة في الدورة الأولى من مسابقة كأس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإبداع CIC، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بهدف إلقاء الضوء على مستقبل تطوير الحلول الرقمية في مجال الرياضة المصرية، والمشاركة البناءة للتطبيقات والبرمجيات المحلية في إيجاد حلول حديثة ومبتكرة قابلة للتطبيق على صعيد صناعة الرياضة المحلية، تماشيًا مع اتجاهات الدولة وسياستها الرامية إلى مواكبة المتغيرات المتلاحقة في منظومة التحول الرقمي ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على الجائحة العالمية لانتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».وأقيم اللقاء بحضور الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس محور الابتكار وريادة الأعمال، وممثلي وزارة الشباب والرياضة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وممثلي الشركات الخمسة الفائزة بالمراكز الأولى.وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية هذا اللقاء كونه يرتكز على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذى تشهدها مصر حاليًا في شتي المجالات، مشيرًا إلى تميز الأفكار والمشروعات المقدمة لتطوير مستقبل الأنشطة الرياضية المختلفة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يأتي متسقًا مع الرؤية الطموحة التي نعمل على تحقيقها وفقًا لاستراتيجية الوزارة في إطار التحول الرقمي لمختلف جوانب العمل الشبابية والرياضية والإدارية.وأشار صبحي إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها لأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا، منوهًا إلى أن هذا التعاون هو نافذة مشرقة لتعظيم الاستفادة من مختلف الابتكارات التي تعتمد على التقنيات الحديثة، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.من جانبه أعرب الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أدار اللقاء، عن بالغ سعادته بأولى خطوات التعاون البناء بين الغرفة ووزارة الشباب والرياضة في مسيرة التحول الرقمي، قائلًا: نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وفاصلة من مراحل التنمية المعتمدة على تعظيم استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في رفع جودة وكفاءة مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة، على رأسها قطاع الشباب والرياضة، وحيث إننا نعي تمامًا أهمية التحول الرقمي في مجال الرياضة الذي بلغت قيمته حسب الدراسات العالمية 620 مليار دولار خلال العام 2019.أضاف: إنه في الوقت الذي توقعت فيه الرؤى المستقبلية للمحللين أن يتابع قطاع الرياضة في مختلف الدول نموه التصاعدي، جاءت الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة العالمية كورونا كوفيد -19 لتتسبب في خسائر الإيرادات في الصناعة الرياضية إلى 61.1 مليار دولار عالميًا نتيجة لوقف عقود البث الرئيسية وعائدات الإعلانات وتدفقات التذاكر بسبب إلغاء الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن دورنا في الغرفة كهمزة وصل ما بين الشركات المصرية والجهات الحكومية هو الوصول إلى حلول مبتكرة وآمنة، في محاولة جادة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الجائحة.تجدر الإشارة إلى أن الشركات الفائزة التي استعرضت تطبيقاتها أمام وزارة الشباب والرياضة اعتمدت على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا تحليل البيانات والربط الرقمي بين الجهات المنظمة للأنشطة الرياضية المختلفة والمشجعين وحلول الواقع الافتراضي المعزز في الرياضات المختلفة، حيث قدمت إحدى الشركات المصرية نظامًا فنيًا تقنيًا متكاملًا لتنظيم عملية التحكم في مرور المشجعين في الأحداث الرياضية والتحقق من الهوية بأحدث الأساليب الرقمية وإتاحة الدفع الإلكتروني عن طريق الهواتف المحمولة، بينما أتاحت شركة كوراستاتس نظام تحليل متكاملًا للمباريات ومختلف الأنشطة الرياضية يعتمد على تحليل البيانات اللحظية وتقديم نتائج تفصيلية من خلال النقل المباشر للفعاليات.كما أتاحت شركة أخرى حلول الواقع الافتراضي المعزز للأحداث الرياضية من خلال البث المباشر والتي يمكن أن تكون باكورة استخدام تكنولوجيا 5G في مصر من خلال ترسيخ التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما شركة باج سوفت فقد استعرضت تطبيق لإدارة الفعاليات والأنشطة الرياضية بمختلف المراحل والخطوات بداية من تسجيل الفرق المشاركة وملاعب التدريب وبيانات اللاعبين وجداول المباريات وتقارير التحليل للأداء، أما تطبيق Player Tracker فإنه يتيح للاعبين رفع مستوى أدائهم خلال مرحلة التدريبات ومساعدة المدربين بطرق عملية تعتمد على تقارير تفصيلية حول سرعة الأداء ومستوى اللياقة لاتخاذ القرار الأفضل في التشكيل الفني للمباريات.