26 حريقًا فى مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلع 26 حريقًا في مستوطنات غلاف قطاع غزة المحاصر، منذ صباح اليوم، وحتى الآن، بفعل البالونات الحارقة.وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلى السيطرة على الحرائق التي لا تزال مشتعلة داخل أماكن متفرقة في مجلس أشكول الاستيطانى، حسبما نشر موقع "بتاخون سدى" الإسرائيلى.وشنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، قصفًا عنيفًا ضد مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دبابات الجيش قصفت نقاطًا عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة تجاه مستوطنات الغلاف.وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوع التي يشن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بالدبابات ضد مراكز الرصد الفارغة على حدود غزة ردًا على إطلاق البالونات الحارقة.