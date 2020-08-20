مسابقة ثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية في الشرقية

أعلن وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن تنفيذ الإدارة العامة للشباب بالمديرية، مسابقه ثقافية لاكتشاف المواهب الأدبية في شعر (الفصحى والعامية) وكتابة القصة، حرصًا منها على خلق روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب وتنمية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وخاصة في ظل تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.وأضاف الألفي، في بيان، أن آلية المشاركة بالمسابقة كانت من خلال مشاركة متسابقين في شعر الفصحى ومثلهما في "العامية" وواحد في القصة على مستوى الإدارة، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تصفيات للمتسابقين المتقدمين خلال الفترة من 24 وحتى 27 أغسطس الجاري وإعلان أسماء الفائزين من خلال البث المباشر على صفحة المديرية ومكتب الربط الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة وتقديم جوائز مالية وشهادات تقدير لهم.