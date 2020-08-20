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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أحمد قطب يشيد بجهود أجهزة الدولة فى إنجاح انتخابات «الشيوخ»

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:59 م
المهندس أحمد قطب
المهندس أحمد قطب
أشرف لاشين
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أشاد المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم فى تنظيم سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكدًا أن عزيمة الدولة وإصرارها على تحقيق الديمقراطية وإجراء الانتخابات لم يكن من فراغ، بل جاء ذلك نتيجة الإصلاحات والنجاحات التي حققتها القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "قطب"- في بيان اليوم الخميس- إن نجاح العملية الانتخابية الذي جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي قامت بها كل أجهزة الدولة وكذلك عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري أظهر صورة مصر الحضارية أمام العالم أجمع، وأنها دولة يتشارك فيها جميع أبنائها في صناعة المستقبل، ودعمها في أي خطوة تخطوها على طريق الديمقراطية.

وأضاف أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف القيادات السياسية، لبناء دولته الحديثة، القادرة على النمو والتطور السياسي والاقتصادي، مشيدًا بوعي المواطنين وإدلائهم بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وإعلاء الحس والواجب الوطني تجاه الدولة المصرية.

وتعهد بأن يكون صوت كل مواطن مصري تحت القبة، وأنه سيقف بجانب مصلحة المواطن ومساندة الدولة، والعمل على نهضتها، موضحًا أن أعضاء مجلس الشيوخ أمامهم مسئولية كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منهم، خاصة أن الجميع ينتظر ما ستقدمه الغرفة الثانية للتشريع "مجلس الشيوخ".

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