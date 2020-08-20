«الأسقفية»: عودة الصلوات الجماعية الجمعة والأحد باشتراطات صحية

أعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارا من 28 أغسطس الجاري.وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، في بيان له اليوم، أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية صباح اليوم، بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية في المساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية.وشدد رئيس الأساقفة في رسالته للكنائس الأسقفية في مصر: "نجدد تذكيرنا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة".