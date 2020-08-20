رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية»: عودة الصلوات الجماعية الجمعة والأحد باشتراطات صحية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:41 م
منير حنا
منير حنا
مونيكا جرجس
طباعة
أعلن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، عودة العبادة الجماعية يومي الجمعة والأحد اعتبارا من 28 أغسطس الجاري.

وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، في بيان له اليوم، أبلغت مجلس القساوسة بالقرار عبر رسالة جماعية صباح اليوم، بعد أن أقر مجلس الوزراء خطة عودة العبادة التدريجية في المساجد والكنائس وسمح باستئناف الصلوات الجماعية.

وشدد رئيس الأساقفة في رسالته للكنائس الأسقفية في مصر: "نجدد تذكيرنا بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في الكنائس مثل توفير المطهرات واستمرار عملية التعقيم مع وضع علامات استرشادية للتباعد الاجتماعي والتأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الشخصية من قبل المصلين في كنائسنا المختلفة".

موضوعات متعلقة

11 ألف ضربة صاعقة تشعل مئات الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية (صور)

الأزهر يجيز لـ 3 فئات ترك صلاة الجمعة فى المسجد

اليوم.. صرف الدفعة الأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة

«جردها من ملابسها».. مقتل زوجة على يد زوجها بالدقهلية

الصور

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

image description

مباراة الزمالك ونادي مصر

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. شقيق «أمنية» يعمل فى ورشة وأختها متزوجة عرفيًا دون السن

الحضور 3 أيام أسبوعيًا.. «التعليم» تناقش شكل العام الجديد

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

شهداء الواجب.. وفاة ضابط وأمين شرطة وإصابة مجند أثناء تأدية عملهم

إنفوجراف

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

أهم 15 تاريخا للاكتشافات وصناعة الغاز في مصر خلال 60 عاما (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

أيام زمان

«عرفت أحمد مظهر حافيًا.. ويوسف شاهين شرّب الخروف خمر».. اعترافات مثيرة لـ مريم فخر الدين

«لم أجد عملًا جيدًا بعد الهجان»..اعترافات محمود عبدالعزيز عن السينما والفوبيا

كواليس معركة وحش الشاشة وحسين صدقى على «خالد بن الوليد»

الرجل الثانى.. سعيد صالح سُجن بسبب سخريته من الرؤساء واتُهم بتعاطى المخدرات

نجم الساعة

حقيقة عودة سؤال القصة في نظام الثانوية الجديد

منوعات

تحذير من عارض في الأذن قد يعني ظهوره الإصابة بكورونا

متلازمة مميتة ترتبط بكورونا وتسبب تغيرات مناعية للأطفال

علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملًا لمرضى السكري

كارثة «كاليفورنيا».. آلاف الأمريكيين يهربون إلى الشوارع

مقالات الرأي
صفوت البياضي
وا حسرتاه على سويسرا الشرق (لبنان)
أحمد بهاء الدين شعبان
في جذور المحنة اللبنانية (2)
جلال حمام
حتى لا نغرق فى بحار الوهم الأردوغانى
دعاء خليفة
الإمارات وإسرائيل والسلام
المزيد

الثقافة

محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

وليد جاهين: أقدم معالجة أسطورية للجسد الأنثوى بمعرض «إيف»

جبهة الإنقاذ: ألاعيب رئيس اتحاد الكتاب لن تصبنا بالملل

المصريون يذبحون الكلب «سيمور وش القملة»