قرار مهم لـ «تعليم المنوفية» بشأن التصدى للدروس الخصوصية
الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:37 م
ريم محمودطباعة
قالت مديريةالتربية والتعليم بالمنوفية في بيان صحفي لها صدر علي البوابة الالكترونية: حفاظا علي هيبة المعلم وكرامتة وافق اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون المحافظ علي مذكرة بتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية.
وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن المذكرة جاءت تلبية لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا لأبنائنا الطلاب وتماشيا مع الإتجاه العام للدولة في القضاء علي الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
وأضاف أنه سيكلف مديري الإدارات التعليمية بالتنظيم والمتابعة بالتنسيق مع مجلس امناء المدارس والإدارات علي أن تبدأ المجوعات بداية سبتمبر 2020.
وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن المذكرة جاءت تلبية لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا لأبنائنا الطلاب وتماشيا مع الإتجاه العام للدولة في القضاء علي الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
وأضاف أنه سيكلف مديري الإدارات التعليمية بالتنظيم والمتابعة بالتنسيق مع مجلس امناء المدارس والإدارات علي أن تبدأ المجوعات بداية سبتمبر 2020.