قرار مهم لـ «تعليم المنوفية» بشأن التصدى للدروس الخصوصية

قالت مديريةالتربية والتعليم بالمنوفية في بيان صحفي لها صدر علي البوابة الالكترونية: حفاظا علي هيبة المعلم وكرامتة وافق اللواء ابراهيم أحمد أبوليمون المحافظ علي مذكرة بتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية.وصرح أحمد سويد مدير المديرية أن المذكرة جاءت تلبية لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا لأبنائنا الطلاب وتماشيا مع الإتجاه العام للدولة في القضاء علي الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.وأضاف أنه سيكلف مديري الإدارات التعليمية بالتنظيم والمتابعة بالتنسيق مع مجلس امناء المدارس والإدارات علي أن تبدأ المجوعات بداية سبتمبر 2020.