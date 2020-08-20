إقامة الموسم الثاني لمسابقة «ملكة جمال العمل المجتمعي» في الشرقية

تشهد محافظة الشرقية، إقامة مسابقة "ملكة جمال العمل المجتمعي"، في موسمها الثاني.وقالت إيمان بركات، منسقة المسابقة، إن المسابقة تهدف لتفعيل دور المرأة في المجتمع، وتعزيز طاقات الشباب وتوظيفها بما يخدم المجتمع، لافتة إلى أن أسمى ما تهدف له المسابقة هو تعزيز رسالة لكل الفتيات، مضمونها أن جمال المرأة ليس قاصرا على مظهرها ولكن الجمال الحقيقي هو دورها كفرد فاعل ونافع بالمجتمع.وأضافت لـ" الدستور"، أن هذا الموسم سيشهد حدثا لأول مرة وهو إشراك فتيات من ذوي القدرات الخاصة، لإبراز دورهم الفعال في المجتمع، وتسليط الضوء على دورهم في العمل العام والتطوع لدى المؤسسات والأفراد، وذلك يوم 25 من شهر أغسطس الحالي.وأوضحت أنه سيشارك في المسابقة بشكل خدمي تطوعي عددا من مراكز التجميل، وبيوت الأزياء، لتجهيز الفتيات للحفل، موضحة أنه سيتم تصفية المتقدمات إلى 10 فتيات فقط، و3 من ذوي القدرات الخاصة، لتجرى المسابقة بينهن، وفقا للشروط المحددة، والمتضمنة اللباقة والثقافة العامة والمظهر الجيد، إلى جانب خلفية ورصيد للمتقدمة من العمل العام والعمل التطوعي، يؤهلها لتكون صاحبة اللقب، وذلك على أن يتم تتويج الملكة في احتفالية كبرى، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تحكيم لتقييم المتسابقات، من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، ونواب برلمانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتم اختيار صاحبة اللقب بشفافية ونزاهة ووفقا للمعايير.