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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:34 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، جولته التفقدية ضمن برنامجه الميداني للوقوف على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والحلول غير التقليدية في عدد من القطاعات الخدمية، وذلك في إطار خطة المحافظة التنموية التي تستهدف تحقيق الاستثمار والاستغلال الأمثل للميزات النسبية والموارد المتاحة للمحافظة في مختلف المجالات.

رافق المحافظ نائبه الدكتور عاصم سلامة، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة ومركز بني سويف، والعميد محمد أبو السعد مدير عام المرور، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد محافظ بني سويف عددا من المواقع المقترحة لتنفيذ خطة المحافظة لإعادة توزيع بعض الأماكن الخدمية الحيوية كمواقف السيارات والأسواق، حيث تجري دراسة عددا من المواقع البديلة لإعادة توزيع المواقف وخطوط السير داخل مدينة بني سويف مع مراعاة عدد من المعايير والاشتراطات التي تضمن تحقيق عدد من الأهداف الحيوية مثل: السيولة المرورية المطلوبة، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة العاصمة، والقضاء على العشوائية، وتوفير أماكن تقدم خدمة أفضل للمواطن، بجانب الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

كما تفقد «غنيم» سوق الجملة بمدينة بني سويف، متابعا الوضع القائم بالسوق وتبادل الحديث مع المستفيدين من خدمات السوق، ومقترحات تطويره، وتيسير الخدمات به، مناقشا مع المسؤولين الجدوى الاقتصادية للسوق، ومتطلبات رفع كفاءته، وتحقيق أكبر استفادة منه في قطاع الأسواق والذي يعتبر من القطاعات الحيوية الهامة.

وشملت جولة المحافظ عددا من الأماكن الأخرى كموقف محي الدين، والمنطقة التجارية المحيطة به، مرورًا بمنطقة حوض الدلالة، وشوارع عبد السلام عارف، وصلاح سالم، وترعة العميا، وغيرها من المواقع والشوارع.

وشدد محافظ بني سويف على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع خاصة الشوارع الجانبية، التي يلاحظ بها من خلال المرور والتقارير الميدانية للجان المتابعة، والتي رصدت تدني مستوى النظافة في بعض الأماكن بالشوارع الجانبية بالمدينة العاصمة، موجها بضرورة رفع القمامة أولا بأول من نقاط التجميع مع دارسة مواقع النقاط الحالية وإمكانية تغيير مواقع بعضها بحيث لا يحدث تضرر لبعض المناطق السكنية.

وكلف محافظ بني سويف رئيس قرية تزمنت بالتنسيق مع الكهرباء لسرعة إصلاح عمود كهرباء مائل بإحدى الطرق الفرعية، حيث لاحظه المحافظ خلال خط سيره، مشددا على أن يتم الإصلاح خلال 24 ساعة، مع التنبيه بعدم الاقتراب منه لحين إصلاحه، مطالبا لجان المتابعة بوضع مثل تلك الموضوعات في الاعتبار حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل
محافظ بني سويف يتفقد سوق الجملة ويكلف بإصلاح عمود كهرباء مائل

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