حنان مطاوع تروج لـ«أمل حياتي» (صورة)

نشرت الفنانة حنان مطاوع، بوستر مسلسلها الجديد "إلا أنا" الذي تشارك به بحكاية "أمل حياتي" وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".حكاية "أمل حياتي"، بطولة الفنانين حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.وتجسد حنان مطاوع خلال المسلسل شخصية فتاة تعيش في حي الجمالية، تعمل في حرفة شاقة لتحسين دخل أسرتها، حتى تصبح واحدة من أهم سيدات الأعمال في المجتمع.