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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إعادة فتح وتشغيل الفنادق والمعالم السياحية أول سبتمبر

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:00 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إعادة فتح وتشغيل الفنادق السياحية الثابتة والمعابد والمتاحف الأثرية والمعالم السياحية لاستقبال الزائرين والأفواج السياحية على مستوى المحافظة، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل كمرحلة أولى، فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية لفتح الأنشطة السياحية بالكامل مع بداية الموسم السياحي المقبل، وهو ما سيعود بالنفع على مواطني المحافظة والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشاد محافظ أسوان، في بيان، بالجهود التي يبذلها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في إعادة النشاط السياحي للمعدلات الطبيعية، وهو الذي سيتوازى مع استكمال الاستعدادات بالمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية والنقل السياحي البرى، مؤكدًا أن ذلك سيتطلب من المنشآت السياحية والمواقع الأثرية والمعالم السياحية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا المستجد" وخاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الاستقبال والمطاعم والمطابخ، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد لتوفير أقصى درجات الحماية للنزلاء وبالتالي الحصول على ثقتهم في تأمينهم والاستمتاع برحلاتهم السياحية لعروس المشاتي في العالم.

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