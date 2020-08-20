محمد إبراهيم فى ضيافة «إقرأ معانا» أونلاين

يحل الكاتب محمد إبراهيم طه، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، مقدما قراءة لقصته القصيرة المعنونة بـ"هل كنا على موعد؟".ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "اقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.ويشار إلى أن «طه» حصل على جائزة الشارقة الأدبية عام 2000، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2001، بالإضافة إلى جائزة يوسف إدريس عام 2008، صدرت له من قبل أعمال أدبية كثيرة منها «توتة مائلة على نهر» قصص عام 1998، سقوط النوار رواية عام 2001، العابرون رواية 2005 الركض فى مساحة خضراء قصص عام 2006، امرأة أسفل الشرفة قصص 2012.