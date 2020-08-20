10 سبتمبر.. السقا يكشف أسرار حياته في «معكم»

يحل الفنان أحمد السقا ضيفا بأولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على شاشة قناة "cbc"، سهرة 10 سبتمبر المقبل.ويتحدث "السقا" خلال الحلقة عن مواهبه وهوايته التي يمارسها منذ طفولته، ويكشف عن العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية، وآرائه الرياضية.من جهة أخرى، يبدأ أحمد السقا الفترة المقبلة التحضير لمسلسله الجديد "نسل الأغراب"، الذي يشارك به في سباق رمضان المقبل، ويشارك أمير كرارة مع السقا في بطولة العمل، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، فردوس عبدالحميد، أحمد داش، أحمد مالك، عماد زيادة، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.