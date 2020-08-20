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الخميس 20 أغسطس 2020 الموافق 01 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان العربى يدين اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:37 م
مشعل السُّلمي
مشعل السُّلمي
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، بأشد العبارات اغتيال الناشطة العراقية رهام يعقوب، على يد مسلحين في محافظة البصرة العراقية أمس الأربعاء.

وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الخميس، على أن تكرار جرائم الاغتيال التي طالت عددًا من الناشطين والمفكرين العراقيين في الفترة الأخيرة، يؤكد الأهداف الخبيثة لمرتكبي هذه العمليات الإرهابية الجبانة وسعيهم إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مطالبًا بضبط ومحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين وحماية الناشطين العراقيين من المحاولات المتكررة لاستهدافهم.

وأكد السُّلمي دعم البرلمان العربي للقرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لإيقاف الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء للعدالة، داعيًا رؤساء الكتل والأحزاب السياسية وشيوخ العشائر العراقية إلى دعم جهود الحكومة العراقية في جمع السلاح وجعله حصرًا بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون في جميع أنحاء الدولة العراقية ومواجهة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تعمل على تقويض الأمن والاستقرار في العراق.

وجدد السلمي وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره وصون وحدته الوطنية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيسًا وبرلمانًا وحكومة وشعبًا وإلى أسرة الناشطة رهام يعقوب رحمها الله التي استهدفتها يد الغدر، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

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