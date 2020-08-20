«زراعة الشرقية» تشارك فى اليوم الحقلى السنوى لبحوث الذرة الشامية

أعلن المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة في الشرقية، عن مشاركة المديرية في اليوم الحقلي السنوي لقسم بحوث الذرة الشامية بمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ.يشارك في الفعالية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد والدكتور حمدي جامع، رئيس الادارة المركزية، والمهندس وليد الشوادفي، إخصائي الذرة بالشرقية، وعدد من مديري الإرشاد بمحافظات الوجهين البحري والقبلي، وذلك لاختيار مجموعة من الهجن الفردية والثلاثية للذرة الشامية والمبشرة لعرضها على المزارعين، تمهيدًا لزراعتها فى الأعوام القادمة لتسهم وبشكل كبير في زيادة إنتاجية الفدان من محصول الذرة الشامية.وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الزراعة في تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة الدخل القومي.