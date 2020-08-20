«التضامن»: تقديم خدمات علاجية لـ508 آلاف مدمن فى 4 سنوات

استعرض عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل، جهود الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات، خلال الندوة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ لمناقشة التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم.وقال عثمان إن الصندوق يستهدف تقديم خدمات العلاج بلتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعة للتقييم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمي، بجانب تدعيم قدرات الشباب في تنفيذ الخطة بمشاركه 29 ألف شاب متطوع ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكز الشباب.كما استعرض مجهودات تكثيف حملات الكشف على العاملين بأجهزة الدولة والتي أدت إلى انخفاض نسبة التعاطي إلى 1.8% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف كما تقدم أكثر من 32 ألف موظف طواعية للعلاج من الإدمان عن طريق الاتصال بالخط الساخن "16023" ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا وفي سرية تامة، كما انخفضت نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014.وأوضح عثمان أن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ508 آلاف مدمن خلال 2015-2019، كما ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرًا لتوافر برامج الدمج المجتمعى وتمويل انشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي إلى جانب تنفيذ الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب العالمي محمد صلاح، وأدت إلى زيادة الاتصالات على الخط الساخن إلى400%.وتابع: "الأمر تطلب التوسع في إنشاء المراكز العلاجية لاستيعاب طلبات العلاج والتى وصلت إلى 23 مركزًا علاجيًا، بجانب افتتاح مراكز جديدة في 3 محافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على المستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.