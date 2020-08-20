قتل واغتصاب.. ناشط يوثق جرائم الاحتلال التركى فى «الحسكة» (فيديو)

قتل وخطف واغتصاب.. جرائم باتت تُطارد سكان محافظة الحسكة السورية المحتلة من قبل الجيش التركى، إضافة إلى قطع المياه من قبل ميليشيات مدعومة من أنقرة- وفق ما وثّق الناشط الميداني السوري دولار محمد علي، كاشفًا ويلات ما يعيشونه."دولار" الذي يعمل في القطاع الطبي، أخذ على كاهله توثيق جرائم الأتراك في حق المدنيين السوريين منذ أكتوبر الماضي، كشف لـ"الدستور" أن ميليشيات مدعومة من الأتراك تواصل التفجيرات عبر سيارات مفخخة؛ لبسط سيطرتها؛ مشيرًا إلى أن أبرياء يتساقطون ضحايا جرائم تركيا وميليشياتها في الحسكة.القتل ليس الوسيلة الوحيدة التي تنتهجها تركيا في المحافظة السورية المحتلة؛ لكنها تمارس كثيرًا من الجرائم، على رأسها عمليات اختطاف واغتصاب فتيات وتعطيش أصحاب الأرض بقطع المياه عنهم.نحو مليون نسمة؛ يقطنون الحسكة؛ باتوا يعانون ويلات احتلال تركيا لأراضيهم؛ وجرائم ميليشياتها التي قدرها الناشط الميداني بنحو ٢٠ ميليشيا مسلحة، معربًا عن شكره للدعم المصري ضد العدوان التركى.