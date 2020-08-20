«السياحة العالمية»: خسائر القطاع بلغت 195 مليار دولار

تأثرت صناعة السياحة والسفر بشدة من أزمة فيروس كورونا، مما ترك العديد من الدول دون خيار سوى إغلاق حدودها أمام السائحين لعدة أشهر بسبب تفشى الوباء، واضطر شركات الطيران ومنظمو الرحلات السياحية إلى إلغاء الرحلات، مما ترك السياحة العالمية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.وقالت منظمة السياحة العالمية - في تقرير - إنه ورغم أن قطاع السفر والسياحة العالمي أسهم بمبلغ 8.9 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في 2019، لكن أدى التأثير المالي لكورونا على السياحة العالمية إلى خسارة إيرادات إجمالية قدرها 195 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 فقط.ويأتي ترتيب الدول التي عانت من أكبر خسارة فى عائدات السياحة بسبب فيروس كورونا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي كما يلي:في عام 2018، دعمت السياحة 7.8 مليون وظيفة في الولايات المتحدة وشكلت 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ولكن مع وجود أكبر عدد من حالات كورونا في العالم.واحتلت أمريكا المرتبة الأولى في خسائر الإيرادات السياحية بخسارة إجمالية قدرها 30.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020.بحلول نهاية مارس 2020، تم وضع 31 ولاية من أصل 50 ولاية في أمريكا في حالة إغلاق، وفي نفس الشهر تم حظر السفر لأي شخص من منطقة شنجن الأوروبية أو المملكة المتحدة أو أيرلندا من دخول الولايات المتحدة، نتج عنه تأثير كبير على عائدات السياحة.الدول الأوروبية تشكل 50% من إجمالي الدول التي عانت من أكبر الخسائر في عائدات السياحة، مع تصنيف إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في قائمة العشر الأكثر تضررًا.إسبانيا سجلت أكبر خسارة في المجموعة الأوروبية بانخفاض بنسبة 98% في أعداد السائحين الوافدين الدوليين في يونيو، وخسارة في الإيرادات بلغت 9.74 مليار دولار.وخلال الأيام الماضية بدأ السائحون في العودة إلى وجهة العطلات الشهيرة، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى فرض المملكة المتحدة الحجر الصحي لأي شخص يعود من إسبانيا اعتبارًا من نهاية يوليو.علاوة على استعادة تحذير السفر إلى إسبانيا من قبل باقي الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، وتشير هذه الإجراءات الجديدة إلى أن خسارة إسبانيا في الإيرادات ستستمر في الزيادة مع تباطؤ السياحة مرة أخرى.بينما فرنسا تعد ضمن البلدان الأكثر زيارة في العالم، حيث يزورها أكثر من 89 مليون سائح كل عام، ولكن تأثير الفيروس أدى إلى خسارة إيرادات إجمالية قدرها 8.77 مليار دولار أمريكى، وهذه الخسارة الكبيرة تجعلها الدولة الثالثة في العالم التي لديها أكبر خسارة في الإيرادات بسبب الوباء العالمي والثانية في أوروبا.الدول التي فقدت أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب توقف السياحة:جزر تركس وكايكوس Turks and Caicos Islands الأكثر تضررًا بسبب إغلاق حدودها أمام السائحين في الفترة من 23 مارس 2020 حتى 22 يوليو 2020، مما أدى إلى مواجهة أعلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.2%.يعتمد اقتصاد تركس وكايكوس بشكل كبير على السياحة الأمريكية التي تزور وجهة العطلات الفاخرة، مما يعني أنه يُعتقد أن حظر السفر كلف البلاد ما يقدر بنحو 22 مليون دولار شهريًا.تعتبر أوروبا وجهة شهيرة لقضاء العطلات الفاخرة وتقع في جنوب البحر الكاريبي، وعادة تستقبل تلك الجزيرة الصغيرة حوالي مليون سائح سنويا وتسبب الفيروس في احتلال البلاد المرتبة الثانية وتكبدت خسارة 9% من ناتجها المحلي الإجمالي.ثم تأتي ماكاو Macao في المرتبة الثالثة بكونها مركزًا للعب القمار، ولكن مع الحظر الصيني على تأشيرات السياحة والتأثير الشديد للفيروس على الصين ككل، انخفضت العائدات بنسبة 94.5% على أساس سنوي في يوليو، واحتلت ماكاو المرتبة الثالثة بأعلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي مع نسبة خسارة إجمالية قدرها 8.8%.وتشكل منطقة البحر الكاريبى نصف البلدان العشرة الأولى التى لديها أعلى نسبة من خسائر الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي زار منطقة الكاريبي أكثر من 31 مليون سائح، أكثر من نصفهم من الولايات المتحدة الأمريكية.ولكن مع ظهور أزمة فيروس كورونا وحظر السفر لجميع أنحاء العالم، انخفض عدد السائحين بشكل كبير، والذين كانوا يمثلون نسبة تتراوح من 50 إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول الكاريبي.